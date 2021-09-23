Мигрант попытался ограбить пенсионерку в Москве

Мигрант напал на 70-летнюю пенсионерку в Москве и попытался отнять у нее сумку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным сайта «Дни.ру», злоумышленнику это не удалось, так как женщина крепко схватилась за свои вещи и не выпустила их из рук.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Женщине помог прохожий, который спугнул преступника.

Сейчас злоумышленник задержан. На него завели уголовное дело.