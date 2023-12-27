Происшествия 27 декабря 2023, 17:29 Мигрант напал на полицейского в московском метро СК попросит арестовать мигранта за нападение на полицейского в московском метро РИА «Новости»

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В Москве задержали мигранта, который напал в метро на полицейского. Подозреваемому предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что гражданин Узбекистана попытался сбежать из комнаты полиции на станции метро «Саларьево», чтобы его не привлекли к административной ответственности. Однако ему помешал полицейский. После этого иностранец напал на сотрудника.

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Мужчину задержали и предъявили обвинение по двум статьям — о применении насилия в отношении представителя власти и о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.

В пресс-службе СК добавили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с требованием арестовать мигранта.

На днях уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.