Миг-29 разбился в Словакии, пилот выжил

Летчика ищут в лесу, возле селения Нове Сады в Нитринском районе.

«Пока я могу только сказать, что пилот выжил», — сообщила представительница Минобороны Данка Цапакова.

Самолет разбился во время тренировочного полета в 21:30 по местному времени (22:30 по московскому).

По предварительной информации, аварию могла вызвать нехватка топлива. При этом второй истребитель, который также участвовал в тренировочном вылете, благополучно приземлился.

Словакия попрощалась с советскими МиГ-29 Подробнее

В ВВС Словакии находится 12 самолетов МиГ-29, два из которых учебные. До 2023 года планируется заменить их на американские истребители F-16.

На первом этапе государство потратит 1,6 миллиарда евро на приобретение техники, обучение летчиков, закупку боеприпасов и обслуживание машин.

Контракт на обслуживание имеющейся техники с корпорацией «МиГ» изначально действовал до осени 2019 года. Затем он был продлен.