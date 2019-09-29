  • Миг-29 разбился в Словакии, пилот выжил

    29 сентября 2019, 01:00

    Кирилл Фролов

    В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29 национальных ВВС. Пилот катапультировался, сообщили изданию SME в пресс-службе министерства обороны республики.
    Миг-29 разбился в Словакии, пилот выжил

    Летчика ищут в лесу, возле селения Нове Сады в Нитринском районе.

    «Пока я могу только сказать, что пилот выжил», — сообщила представительница Минобороны Данка Цапакова.

    Самолет разбился во время тренировочного полета в 21:30 по местному времени (22:30 по московскому).

    По предварительной информации, аварию могла вызвать нехватка топлива. При этом второй истребитель, который также участвовал в тренировочном вылете, благополучно приземлился.

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    В ВВС Словакии находится 12 самолетов МиГ-29, два из которых учебные. До 2023 года планируется заменить их на американские истребители F-16.

    На первом этапе государство потратит 1,6 миллиарда евро на приобретение техники, обучение летчиков, закупку боеприпасов и обслуживание машин.

    Контракт на обслуживание имеющейся техники с корпорацией «МиГ» изначально действовал до осени 2019 года. Затем он был продлен.