Происшествия 15 февраля 2024, 16:50 МИД заявил об участии США в ударе по Белгороду МИД призвал международное сообщество осудить удар ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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Унесший жизни шести мирных жителей массированный удар по Белгороду показал миру неонацистскую сущность киевского режима и поддержавшего его Запада во главе с США, которые поставляют оружие. На это указали в официальном заявлении МИД России. Его полный текст опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что проведенная акция украинских боевиков не несла никакого военного смысла, а стала очередным терактом и вымещением злости на мирном населении за провалы на поле боя.

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«Теракт укробандеровцев вновь высветил преступную роль коллективного Запада во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц», — отметили в заявлении.

МИД России призвал международное сообщество выступить с осуждением удара по мирному городу и пообещал, что вынесет этот вопрос на рассмотрение в Совете Безопасности ООН.

Украинские боевики обстреляли выпустили по Белгородской области 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что все боеприпасы сбили системы воздушной обороны.

Разлетевшиеся осколки стали причиной гибели шести человек, среди которых оказалась годовалая девочка. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, среди которых — четыре ребенка.