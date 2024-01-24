Происшествия 24 января 2024, 18:56 МИД России призвал мировую общественность осудить удар ВСУ по Ил-76 МИД РФ: международные структуры должны осудить удар ВСУ по Ил-76 РИА «Новости»

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Международные структуры обязаны осудить действия Украины, которые привели к крушению Ил-76 в Белгородской области. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел России.

«Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», — говорится в заявлении.

В министерстве назвали удар по Ил-76 террористическим актом и подчеркнули, что все причастные к удару лица должны понести наказание по российским законам. На Украине прекрасно знали о готовящемся обмене, как и о маршруте, которым будут доставлять военнопленных, добавили в МИД России. Представители ведомства указали на то, что атака на самолет «была преднамеренной и осознанной акцией» и этот теракт «наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима».

В МИД России подчеркнули, что решительно осуждают атаку.

Авиакатастрофа произошла днем 24 января. На борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих, которых доставляли для обмена, а также три российских офицера и шесть членов экипажа. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, ВСУ выпустили по самолету три ракеты из западного ЗРК. Никому из находившихся на борту не удалось выжить. Экипаж пожертвовал собой, чтобы не допустить падения воздушного судна на село Яблоново.