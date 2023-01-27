Происшествия 27 января 2023, 12:05 МИД России напомнил странам о Венской конвенции после нападения на посольство Азербайджана МИР РФ: власти стран должны обеспечить безопасность посольств на своих территориях Telegram

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Российское внешнеполитическое ведомство приняло близко к сердцу произошедшее 27 января вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. МИД РФ выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности. Официальное заявление опубликовали на сайте ведомства.

«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на Посольство Азербайджана в Тегеране. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

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В министерстве иностранных дел России также подчеркнули, что произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Ранее появилось видео момента нападения вооруженного мужчины на сотрудников посольства. К сожалению, в результате нападения погиб руководитель охранной службы посольства Орхан Аскеров, еще двое сотрудников получили ранения. По информации иранского издания, полиция задержала напавшего мужчину.