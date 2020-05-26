Ми-8 жестко сел в аэропорту Анадыря. Есть погибшие

В Анадыре жестко приземлился военный вертолет Ми-8. Причиной этому могла послужить техническая неисправность. Погибли, по предварительным данным, четыре человека.

Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщил телеканал «Звезда». В правительстве Чукотки рассказали об аварийной посадке. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных властей.

«Вертолет военных жестко сел, есть жертвы», — уточнили в правительстве.

Источник в экстренных службах добавил, что у вертолета, возможно, возникла техническая неисправность. Это привело к происшествию.

«Предварительная причина крушения воздушного судна — техническая неисправность», — подчеркнул собеседник агентства.

Предварительно установлено, что при посадке Ми-8 в аэропорту Анадыря погибли четыре человека — все, кто находился на борту.

Недалеко от озера Удельное в Клину 19 мая разбился военный вертолет. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета и, вероятно, тоже из-за технической неисправности. Три человека, находившихся на борту Ми-8, не выжили. СК возбудил дело о нарушении правил полетов.