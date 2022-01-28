Ми-8 жестко сел на лед Волги под Ульяновском

В Ульяновской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги. Погибших и пострадавших нет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что данные по погибшим и пострадавшим предварительные. Обстоятельства выясняются.

По данным источника Lifе, вертолет вылетел с аэродрома в Нижегородской области и направлялся в аэропорт Ульяновск — Восточный, но совершил жесткую посадку на лед в районе поселка Дубки.

По сообщению Telegram-канала «112», Ми-8 жестко сел на лед в четырех километрах от Дубков. Точное число людей на борту неизвестно, но, по сведениям от очевидцев, один человек находится без сознания, еще двое получили травмы. Пилот выжил. Предположительно, причиной стала техническая неисправность. На месте работают оперативные службы.

Telegram-канал Shot сообщил, что с того же аэродрома вылетело еще три вертолета, которые, предварительно, все еще кружат в районе поселка.

В Минобороны РФ подтвердили «Интерфаксу», что транспортно-боевой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Дубков, это произошло при выполнении планового полета.

Экипаж не пострадал и эвакуирован поисково-спасательной службой на аэродром базирования, передал RT.

В ноябре вертолет Ми-8, выполнявший заказной рейс, совершил жесткую посадку в районе поселка Светлогорск под Красноярском, сообщало РИА ФАН.