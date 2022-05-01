Названы главные версии крушения Ми-8 в Забайкалье

Приоритетными версиями крушения вертолета Ми-8 в Забайкальском крае считают отказ техники и ошибку экипажа, заявил ТАСС источник в экстренных службах. Жертвой ЧП стал один человек, еще шестеро пострадали.

«Сейчас две приоритетные версии: ошибка экипажа и отказ техники. При посадке вертолет опрокинулся», — сказал собеседник ТАСС.

Ми-8 потерпел крушение на аэродроме Могоча. По словам источника агентства, в результате погиб 46-летний пожарный Аркадий Л. В Минздраве региона заявили, что при крушении пострадали пять человек, а не шесть. Всех доставили в Могочинскую ЦРБ, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Вертолет, по данным ТАСС, принадлежит авиакомпании «Мост авиа». После удара об землю воздушное судно загорелось. Пожар локализовали. На борту Ми-8 было 15 человек — пожарные лесхоза и члены экипажа.