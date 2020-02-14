Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. Двух человек зажало внутри.

Вертолет совершил жесткую посадку в Ямальском районе. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, на борту находятся 10 человек, двоих зажало внутри.

Представители МЧС сказали агентству, что вертолет мог потерять высоту из-за сломанных лопастей.

В разговоре с «360» в местном МЧС заявили, что силы спасателей не привлекали. На месте работает частная пожарная охрана.

Life со ссылкой на источник пишет, что у вертолета начались неполадки при взлете: воздушное судно пролетело 350 метров и попало в снежный вихрь. Поврежден корпус и лопасти.

По предварительным данным, ЧП произошло с вертолетом сургутской авиакомпании «Скол».