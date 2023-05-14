Происшествия 14 мая 2023, 12:55 Ми-8 с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области СК начал проверку после аварийной посадки Ми-8 в Иркутской области с 2 младенцами на борту РИА «Новости»

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В Иркутской области вертолет Ми-8 санавиации совершил аварийную посадку. На его борту находились два новорожденных ребенка, сообщил Telegram-канал Baza. По факту случившегося уже начали проверку.

Вечером 13 мая вертолет, уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СК России, вынужденно приземлился в Боханском районе. Посадка прошла благополучно, без пострадавших.

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«На борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа», — уточнили в ведомстве.

Поданным Baza, Ми-8 вез взрослых и двух новорожденных из Братска. Во время полета экипаж услышал странный шум. Командир вертолета принял решение не рисковать и посадил винтокрылую машину прямо в поле около деревни Захаровской.

При осмотре Ми-8 в правом двигателе вертолета нашли повреждения.

Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Обстоятельства произошедшего выясняют. По результатам проверочных мероприятий примут процессуальное решение.