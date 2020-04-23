Ми-8 подняли для поисков двух мужчин и ребенка под Иркутском
Как заявили в пресс-службе регионального ведомства, об исчезновении людей стало известно 22 апреля. Они ехали на двух грузовых машинах по автозимнику, который закрыли из-за потепления.
Родственники рассказали спасателям, что в последний раз пропавшие выходили на связь 13 апреля. Тогда один из мужчин сообщил, что у них сломался автомобиль в 370 километрах от города Усть-Кут. Машину удалось починить. Путешественники собирались вернуться в Усть-Кут. После этого они исчезли.
Экстренные службы не смогли из-за закрытия автозимника вести там поиски. Поэтому искать пропавших решили с воздуха. В среду, 22 апреля, для этого подняли вертолет Ми-8. С наступлением темноты спасательную операцию прервали.
«Сегодня утром из Киренского района на поиски пропавших людей вновь вылетел вертолет. Поиски продолжатся в течение светового дня», — сказано в сообщении ГУ МЧС по региону.