Ми-8 подняли для поисков двух мужчин и ребенка под Иркутском

Двое мужчин и восьмилетний ребенок пропали в Иркутской области, когда ехали по зимней дороге «Вилюй» из Красноярска в Ленск. МЧС для их поисков подключил вертолет Ми-8.

Как заявили в пресс-службе регионального ведомства, об исчезновении людей стало известно 22 апреля. Они ехали на двух грузовых машинах по автозимнику, который закрыли из-за потепления.

Родственники рассказали спасателям, что в последний раз пропавшие выходили на связь 13 апреля. Тогда один из мужчин сообщил, что у них сломался автомобиль в 370 километрах от города Усть-Кут. Машину удалось починить. Путешественники собирались вернуться в Усть-Кут. После этого они исчезли.

Экстренные службы не смогли из-за закрытия автозимника вести там поиски. Поэтому искать пропавших решили с воздуха. В среду, 22 апреля, для этого подняли вертолет Ми-8. С наступлением темноты спасательную операцию прервали.

«Сегодня утром из Киренского района на поиски пропавших людей вновь вылетел вертолет. Поиски продолжатся в течение светового дня», — сказано в сообщении ГУ МЧС по региону.