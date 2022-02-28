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    28 февраля 2022, 16:29

    Источник: пожар начался на стройке нового корпуса МГУ на западе Москвы

    МЧС сообщило о пожаре на стройке на проспекте Вернадского на западе Москвы

    Алла Морген, Евгения Бардонова

    Пожар начался на месте строительства нового корпуса МГУ на Ломоносовском проспекте. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Источник: пожар начался на стройке нового корпуса МГУ на западе Москвы

    В пресс-службе московского главка МЧС уточнили, что пожар произошел на стройке, которая находится напротив места возведения нового корпуса учебного заведения.

    «Возгорание нескольких бытовок строительных. Общая площадь распространения огня — 30 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

    В ведомстве отметили, что бригады пожарных прибыли на место. Сведений о пострадавших не поступало.