Источник: пожар начался на стройке нового корпуса МГУ на западе Москвы

Пожар начался на месте строительства нового корпуса МГУ на Ломоносовском проспекте. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В пресс-службе московского главка МЧС уточнили, что пожар произошел на стройке, которая находится напротив места возведения нового корпуса учебного заведения.

«Возгорание нескольких бытовок строительных. Общая площадь распространения огня — 30 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что бригады пожарных прибыли на место. Сведений о пострадавших не поступало.