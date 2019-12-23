МГУ купит последнюю книгу историка Соколова. Адвокат увидел в этом смягчающее обстоятельство

Представитель библиотеки пояснил, что главный принцип комплектования библиотеки — это получить хотя бы один экземпляр литературы, которая имеет хоть какое-то значение.

«Всего мы закупаем 50 тысяч экземпляров в год», — отметил Вячеслав Мосягин и подчеркнул, что в объявленном тендере книга Соколова всего одна.

Между тем адвокат историка Александр Почуев заявил, что решение Московского государственного университета приобрести книгу его подзащитного, говорит о том, что труды Соколова очень важны.

«История знает много случаев когда известные люди совершают тяжкие преступления. Но в большинстве случаев их научные или общественные достижения являются смягчающими вину обстоятельствами, а не отягчающими», — отметил он.

Адвокат Почуев призвал не глумиться над трудами Соколова, так как часть работ он сделал вместе с убитой им Анастасией Ещенко и подобное поведение порочит память о ней.

Историка Олега Соколова обвинили в убийстве его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, историк после ссоры сначала выстрелил в девушку из обреза, а после расчленил ее труп и начал выносить из своей квартиры по частям. Его задержали 9 ноября, когда он упал в реку Мойку. В рюкзаке историка обнаружили отрезанные женские руки. На допросе историк признал свою вину.

Суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января. В данный момент историка перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы в центре имени Сербского. Сегодня стало известно, что следователи подали ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста для Соколова до 9 апреля.