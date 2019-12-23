    23 декабря 2019, 18:27

    МГУ купит последнюю книгу историка Соколова. Адвокат увидел в этом смягчающее обстоятельство

    Анатолий Минкин

    В объявленном МГУ тендере на закупку печатных изданий журналисты обнаружили работу бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». Московский университет решил приобрести один экземпляр этого труда. Как заявил в беседе с «Фонтанкой» директор научной библиотеки Вячеслав Мосягин, интерес к работе обвиняемого в убийстве историка исключительно научный.

    Представитель библиотеки пояснил, что главный принцип комплектования библиотеки — это получить хотя бы один экземпляр литературы, которая имеет хоть какое-то значение.

    «Всего мы закупаем 50 тысяч экземпляров в год», — отметил Вячеслав Мосягин и подчеркнул, что в объявленном тендере книга Соколова всего одна.

    Между тем адвокат историка Александр Почуев заявил, что решение Московского государственного университета приобрести книгу его подзащитного, говорит о том, что труды Соколова очень важны.

    «История знает много случаев когда известные люди совершают тяжкие преступления. Но в большинстве случаев их научные или общественные достижения являются смягчающими вину обстоятельствами, а не отягчающими», — отметил он.

    Адвокат Почуев призвал не глумиться над трудами Соколова, так как часть работ он сделал вместе с убитой им Анастасией Ещенко и подобное поведение порочит память о ней.

    Историка Олега Соколова обвинили в убийстве его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, историк после ссоры сначала выстрелил в девушку из обреза, а после расчленил ее труп и начал выносить из своей квартиры по частям. Его задержали 9 ноября, когда он упал в реку Мойку. В рюкзаке историка обнаружили отрезанные женские руки. На допросе историк признал свою вину.

    Суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января. В данный момент историка перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы в центре имени Сербского. Сегодня стало известно, что следователи подали ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста для Соколова до 9 апреля.