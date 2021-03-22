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    22 марта 2021, 19:42

    Межэтажные перекрытия обрушились в частном доме в Балашихе после взрыва газа

    Александра Ломейко, Екатерина Керсипова, Екатерина Земская, Иван Степанов

    Взрыв газовоздушной смеси произошел в Балашихе. Из-за него обрушились перекрытия между этажами в трехэтажном частном доме. Региональная прокуратура уже начала проверку.

    Сигнал о хлопке в деревне Полтево поступил в 18:32, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью. Пострадал дом 21 по улице Ильинской.

    «В результате ЧП произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом. Информация по пострадавшим уточняется», — добавили в ведомстве.

    Очевидцы сообщили «360», что ударной волной выбило окна, но стены остались целы.

    Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа. По ее итогам специалисты дадут правовую оценку ответственным лицам, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

    По поручению главы областного ведомства на место происшествия выехал балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.