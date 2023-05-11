Происшествия 11 мая 2023, 16:35 Межэтажные перегородки загорелись в Санкт-Петербурге. К тушению привлекли 21 спасателя

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Серьезный пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. Там загорелись межэтажные перегородки одного из домов на 8-й Советской улице. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя охватило квартиру на четвертом этаже. Огонь распространился на межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. К тушению привлекли 21 человека личного состава и пять единиц специальной техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.