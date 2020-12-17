Международный терминал аэропорта загорелся в Благовещенске. Видео

В аэропорту Благовещенска загорелось здание международного терминала. Судя по видео очевидцев, речь идет о крупном пожаре. На кадрах видно, как из здания вырываются клубы дыма и пламени.

Спасатели получили сигнал о возгорании в 8:44 по местному времени (2:44 мск). К моменту прибытия пожарных подразделений здание горело открытым пламенем. Спустя час пожар был локализован, продолжается тушение, сообщили «Интерфаксу» в главке МЧС по Амурской области.

Горит отдельно стоящее здание международного терминала. Площадь строения около 1,2 тысячи квадратных метров. В ГУ МЧС по Амурской области уточнили Amur.info, что здание не эксплуатируется.

Аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в его пресс-службе. Задержки рейсов, связанных с пожаром нет.