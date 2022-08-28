Междугородний автобус с 40 пассажирами опрокинулся под Иркутском

Междугородний автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Аларском районе Иркутской области. Пострадали семь человек, одного из них госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась около 04:00 на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Кутулик. Автобус Golden Dragon следовал по маршруту Усть-Кут — Иркутск. По предварительным данным правоохранителей, водитель не увидел знаков, предупреждающих о проведении дорожных работ. В результате автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.

«Включил дальний свет, увидел ограждения. Успел остановиться. Хотел повернуть в объезд — унесло», — пояснил водитель.

Травмы получили семь человек, в том числе 17-летний подросток. Шестерых отпустили домой после осмотра и оказания медпомощи, а седьмому, 58-летнему мужчине, потребовалась госпитализация.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ГУ МВД по Иркутской области.