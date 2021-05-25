Метро, вокзалы и аэропорты Москвы стали проверять после сообщения о бомбах

Проверку социально значимых объектов начали в Москве после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, работа идет на всех станциях метро, вокзалах, в аэропортах и в гостинице «Космос».

Собеседник агентства уточнил, что проверки проходят без эвакуации людей.

В конце декабря 2019 года в городах России прошли массовые проверки объектов после сообщений о заложенных взрывных устройствах. За несколько дней специалисты осмотрели 25 станций московского метро, здания столичных судов, вокзалов, больниц и аэропортов.

Ни одна угроза не подтвердилась. Большинство сообщений о заложенных взрывных устройствах приходило на электронную почту. По данным спецслужб, хулиганы использовали специальные сервисы, которые сложно отследить, для одновременной рассылки нескольких тысяч сообщений.