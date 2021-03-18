Metro усилила меры безопасности в магазинах из-за угроз об отравлении продуктов

В Москве усилили меры безопасности в магазинах сети Metro. Ряд торговых центров получил письма от неизвестного шантажиста накануне днем.

«Как крупный дистрибьютор продовольственных товаров, компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности. Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами», — сообщили в пресс-службе торговой сети изданию «Подъем».

Также в пресс-службе добавили, что Metro усилила меры по соблюдению контроля на всех торговых площадках и в распределительных центрах.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что неизвестный отправил в Metro письма с требованием перевести ему пять миллионов рублей на криптокошелек, иначе сегодня до полудня он отравит продукты.

Злоумышленник пообещал нашпиговать фрукты и ягоды швейными иглами, соки и молоко наполнить концентратом этиленгликоля, а в каши и детское питание добавить кристаллический крысиный яд. Все это вымогатель сделает до поставки товара в торговые центры.