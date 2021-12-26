Метель оставила без электричества почти 17 тысяч человек в Ульяновской области

Мощная метель и сильный ветер частично оставили 19 населенных пунктов Ульяновской области без электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Всего без электроэнергии остались 7616 домов, 16470 человек, из них 3200 детей», — сказано в сообщении пресс-службы.

Причиной такой ситуации стал «комплекс прохождения неблагоприятных погодных условий», отметили в ведомстве.

К устранению аварии от энергетиков привлечены 80 человек и 26 единиц техники.

Метель в Ульяновской области сопровождается сильнейшим ветром с порывами до 25 метров в секунду, отметил «Интерфакс». Синоптики предупреждали об оранжевом уровне погодной опасности.

Работа по уборке дворов и общественных территорий Московской области началась накануне с 6:00 после обильного снегопада, который обрушился на регион. Как рассказала «360» заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова, к работе привлекли 14 121 дворника и более 300 единиц специальной техники. В первую очередь провели расчистку выходов из подъездов жилых домов, а также пешеходных дорожек и подходов к контейнерным площадкам.