Происшествия 06 июня 2023, 09:45 Метанол в крови нашли у пострадавших от сидра в Нижегородской области Губернатор Никитин: у отравившихся сидром в Нижегородской области нашли метанол в крови Пресс-служба МВД

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Несколько пострадавших от ядовитого сидра попали в больницу в Нижегородской области. В крови пациентов нашли метанол, сообщил в Telegram губернатор региона Глеб Никитин.

«Медики мобилизованы. Минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек», — подчеркнул он.

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Никитин назвал ужасной ситуацию из-за появления опасного напитка и подчеркнул, что виновники массовых отравлений, которые привели к летальных исходам, должны быть наказаны.

«Жителей региона прошу быть внимательными!» — заключил губернатор.

В Ульяновской области, по последним данным, после употребления сидра погибли 18 человек. В Самарской области 5 июня умерли две женщины. По фактам случившегося возбудили уголовные дела.

Известно, что напиток, ставший причиной ЧП, называется «Мистер Сидр». Его начали изымать из торговых точек в регионах. Кроме того, продукцию производителя этого сидра запретили на всей территории страны.