Металлобаза горит в Некрасовке на 300 кв. м. Видео

Крупный пожар произошел на юго-востоке Москвы. Пламя охватило большую территорию в Некрасовке, сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС выехали на вызов к дому № 34 по улице 2-й Вольской. На место происшествия отправили несколько пожарных расчетов.

«Происходит возгорание на площади 300 квадратных метров. Подразделения работают на месте. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Пламя вспыхнуло на открытой площадке.

Информации о том, что именно горит, нет. В Сети пишут, что пожар полыхает на металлобазе. Кроме нее по указанному адресу находится офис интернет-магазина электромеханики.

По данным Telegram-канала «112», пламя охватило завод химикатов. Огонь уничтожает алюминиевое холодильное оборудование. В МЧС не смогли подтвердить эти сведения.