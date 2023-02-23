23 февраля 2023, 21:34
Металлический ангар загорелся на Алтуфьевском шоссе в Москве — источник
Источник «360»: пожар произошел в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе в Москве
Крупный пожар произошел вечером 23 февраля в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе, 31 в Москве. На месте находятся экстренные службы, сообщил источник «360».
По данным источника, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В ангаре, предназначенном под снос, горят мусор и обшивка.
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Как сообщили в МЧС России по Москве, спасатели локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Информации о возможных пострадавших нет.
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Днем 23 февраля стало известно о пожаре в гараже в Карелии. В результате происшествия погибли три человека, расследованием дела занимаются сотрудники СК.
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