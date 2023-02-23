Эксклюзив 23 февраля 2023, 21:34 Металлический ангар загорелся на Алтуфьевском шоссе в Москве — источник Источник «360»: пожар произошел в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе в Москве

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Крупный пожар произошел вечером 23 февраля в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе, 31 в Москве. На месте находятся экстренные службы, сообщил источник «360».

По данным источника, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В ангаре, предназначенном под снос, горят мусор и обшивка.

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Как сообщили в МЧС России по Москве, спасатели локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Информации о возможных пострадавших нет.

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Днем 23 февраля стало известно о пожаре в гараже в Карелии. В результате происшествия погибли три человека, расследованием дела занимаются сотрудники СК.