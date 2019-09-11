Металлические ворота придавили карельскую школьницу
В Карелии металлические ворота придавили 12-летнюю школьницу во время урока физкультуры. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК.
По данным информагентства, накануне на спортивной площадке одной из школ Беломорска 12-летняя девочка повисла на металлических воротах во время урока физкультуры. «Дни.ру» рассказали, что конструкция не выдержала веса школьницы и упала на нее. В результате ребенок получил травму и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.