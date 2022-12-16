Происшествия 16 декабря 2022, 18:54 Металлические обломки рухнули с неба под Волгоградом Глава Еланского района Литвинов подтвердил падение металлических обломков Публичное достояние

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Металлические обломки неизвестного происхождения рухнули под Волгоградом. Информацию о происшествии подтвердили в администрации Еланского района в Telegram-канале.

В социальных сетях 16 декабря стали публиковать кадры с места падения неизвестного объекта. Некоторые очевидцы предположили, что обломки принадлежат ракете. В администрации не сообщили, какие именно металлические предметы упали на территории района.

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«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», — отметили в мэрии.

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Глава района Дмитрий Литвинов сообщил, что пострадавших после падения обломков нет. Он пообещал, что местные СМИ и паблики в соцсетях расскажут жителям подробности случившегося по мере появления новой информации.

На место выехали сотрудники МЧС и правоохранители.