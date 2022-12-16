16 декабря 2022, 18:54
Металлические обломки рухнули с неба под Волгоградом
Глава Еланского района Литвинов подтвердил падение металлических обломков
Металлические обломки неизвестного происхождения рухнули под Волгоградом. Информацию о происшествии подтвердили в администрации Еланского района в Telegram-канале.
В социальных сетях 16 декабря стали публиковать кадры с места падения неизвестного объекта. Некоторые очевидцы предположили, что обломки принадлежат ракете. В администрации не сообщили, какие именно металлические предметы упали на территории района.
Реклама
«Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», — отметили в мэрии.
Реклама
Глава района Дмитрий Литвинов сообщил, что пострадавших после падения обломков нет. Он пообещал, что местные СМИ и паблики в соцсетях расскажут жителям подробности случившегося по мере появления новой информации.
На место выехали сотрудники МЧС и правоохранители.
Реклама
Реклама