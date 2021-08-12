Местом самых крупных аварий в Санкт-Петербурге стал Ленинский проспект

С начала года на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге произошло несколько аварий с общественным транспортом. Самыми частыми участниками ДТП стали автобусы. Об этом сообщили «Невские новости».

В среду, 11 июля, произошла авария у дома № 140 на Ленинском проспекте. В результате аварии пострадали шесть человек. Их госпитализировали. ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса № 130 уснул за рулем.

Другая авария с участием общественного транспорта произошла 9 августа. Тролейбус столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате происшествия оказалась заблокирована вся полоса дороги.