Происшествия 01 мая 2023, 12:44 Место взрыва на железной дороге в Брянской области попало на видео Появились кадры с сошедшим с рельсов поездом в Унечском районе Брянской области

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В соцсетях появились кадры с места взрыва на железной дороге в Брянской области, в результате которого с рельсов сошел грузовой поезд. На видео — тепловоз и горящие вагоны.

Часть вагонов остались на железнодорожных путях.

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«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области», — сообщили в Telegram-канале РЖД.

Там уточнили, что поезд сошел с рельсов 1 мая в 10:17. На место происшествия направили пожарный и восстановительный поезда, там же начал работу оперативный штаб.

Грузовой поезд, перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты, опрокинулся из-за срабатывания неустановленного устройства. По предварительным данным, причиной ЧП стала диверсия. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что на участке дороги приостановили движение, на месте уже работают представители экстренных служб. Глава региона добавил, что никто не пострадал.

Перед происшествием местные жители слышали звуки двух взрывов. С рельсов сошли семь вагонов, после чего загорелись.