Происшествия 03 апреля 2023, 10:30 Место взрыва автомобиля в Мелитополе показали на видео Появилось видео с места взрыва автомобиля в Мелитополе, при котором пострадал Зубарев

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Появилось видео с места взрыва автомобиля в Мелитополе, при котором пострадал бывший глава поселка Акимовка Максим Зубарев. Кадры опубликовал Telegram-канал «Запорожский телеграф».

На кадрах видно, что пострадавшая от взрыва машина стоит около обочины дороги. Рядом разбросаны детали автомобиля.

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Администрация Мелитополя в своем Telegram-канале сообщила, что Максим Зубарев, пострадавший при взрыве автомобиля, находится в тяжелом состоянии.

«Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении.

ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе утром 3 апреля. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута назвал случившееся терактом. По его словам, действия представителей киевского режима направлены на запугивание местного населения.