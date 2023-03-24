Эксклюзив 24 марта 2023, 11:00 Место возгорания в Свердловской области показали вблизи МЧС: площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 4 тысяч кв. м.

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В научно-исследовательском комплексе в Арамиле (Свердловская область) произошел крупный пожар. В распоряжении «360» оказались видеосюжеты, снятые вблизи.

На них видно, что пожарные уже приступили к тушению огня. Также вместе с ними работают и сотрудники МЧС.

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Судя по кадрам с места возгорания, огонь сильно повредил несущие конструкции здания, а также находившиеся внутри объекты.

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Также в распоряжении «360» оказалось видео, снятое с расположенной неподалеку дороги. На нем видно, что из комплекса по-прежнему валит густой черный дым. Также это последствие возгорания видно и внутри пострадавшего здания.

Согласно данным МЧС, площадь пожара оценивается в четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. По данным сотрудников министерства, огонь в основном охватил кровлю здания. Также в ведомстве отметили, что от возгорания никто не пострадал.