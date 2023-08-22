22 августа 2023, 13:37
Место входа участников экскурсии по коллекторам установили в Москве
Baza: участники экскурсии по тоннелям в Москве заходили в коллектор около театра Дурова
Сотрудникам Следственного комитета удалось установить место входа группы погибших диггреров. Они зашли в подземелье неподалеку от театра Дурова, сообщили в Telegram-канале Baza.
По данным следствия, экскурсия по подземным тоннелям началась у дома № 4 на улице Дурова, где находятся здания детского театра «Уголок дедушки Дурова». Следователям известно о восьми участниках группы.
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После гибели людей в коллекторе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» — компании, организовавшей экскурсию. Его в ближайшее время привезут в Москву на допрос.
Ранее задержали диггера Никиту Дубаса. Его подозревают в причастности к организации экскурсии 20 августа.
Также в Москве-реке нашли тело еще одного участника тура по коллекторам. Предположительно, это 15-летняя дочь Дмитрия Маркушкина Елизавета.
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