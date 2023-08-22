Происшествия 22 августа 2023, 13:37 Место входа участников экскурсии по коллекторам установили в Москве Baza: участники экскурсии по тоннелям в Москве заходили в коллектор около театра Дурова Сайт мэра и правительства Москвы

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Сотрудникам Следственного комитета удалось установить место входа группы погибших диггреров. Они зашли в подземелье неподалеку от театра Дурова, сообщили в Telegram-канале Baza.

По данным следствия, экскурсия по подземным тоннелям началась у дома № 4 на улице Дурова, где находятся здания детского театра «Уголок дедушки Дурова». Следователям известно о восьми участниках группы.

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После гибели людей в коллекторе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» — компании, организовавшей экскурсию. Его в ближайшее время привезут в Москву на допрос.

Ранее задержали диггера Никиту Дубаса. Его подозревают в причастности к организации экскурсии 20 августа.

Также в Москве-реке нашли тело еще одного участника тура по коллекторам. Предположительно, это 15-летняя дочь Дмитрия Маркушкина Елизавета.