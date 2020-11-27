Место смертельного ДТП с КамАЗом на Кубани сняли на видео

Спасатели, полиция и следователи проводят работу на автодороге Выселки — Бейсужек 2/й, где КамАЗ врезался в «газель» с пассажирами. Жертвами аварии стали шесть человек. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что на место привезли подъемный кран, чтобы транспортировать смятую «газель». У пострадавшего в столкновении КамАЗа немного помята передняя часть и разбита фара. Судя по кадрам, большегруз въехал в бок микроавтобусу с пассажирами.

Следователи организовали проверку по факту аварии. По предварительным данным, водитель «газели» не пропустил на дороге грузовик, что привело к столкновению. В результате аварии смертельные травмы получили пять человек, которые находились в микроавтобусе.

Трех людей с травмами срочно забрали в больницу. В дороге в машине врачей умерла еще одна женщина. Водитель «газели» вместе с другими пострадавшими пассажирами находится в медицинском учреждении, где получает всю необходимую помощь.

На месте сейчас работают следователи-криминалисты, которые выясняют обстоятельства, предшествовавшие аварии. Они назначили медицинские и автотехнические экспертизы. По результатам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.