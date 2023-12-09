Происшествия 09 декабря 2023, 11:59 Место пожара в Челябинской области, где погибли двое детей, сняли на видео СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Челябинской области

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Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в частном доме в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Челябинские следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты уже назначили судебные экспертизы.

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По данным следствия, ночью 9 декабря в одном из домов садового товарищества «Аэропорт-2» произошло возгорание. Его причиной стало короткое замыкание электрического обогревателя.

В результате пожара погибли двое детей 2019 и 2021 года рождения. Еще трех человек, в том числе восьмилетний ребенок, госпитализировали с ожогами.

Ранее о пожаре в Челябинской области сообщили в МЧС. По данным ведомства, жертв можно было избежать, если б в доме установили автоматический пожарный извещатель.