Место поножовщины на юго-западе Москвы сняли на видео

На появившихся кадрах видно пострадавшую женщину, которой наложили на голову повязку. Рядом с ней стоят сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что мужчина напал на свою мать с ножом и несколько раз ударил ее. Женщина вызвала на место сотрудников полиции. Прибывшие на место стражи порядка увидели, что мужчина ведет себя неадекватно.

Прибытие на место полицейских разозлили его еще больше. Он бросился на них, сжимая в руке пистолет. В соответствии с законом один из правоохранителей выстрелил в напавшего из табельного оружия.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

По факту случившегося организовали проверку.