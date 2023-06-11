Происшествия 11 июня 2023, 07:09 Место падения второго беспилотника обнаружили в Калужской области Губернатор Шапша: место падения второго БПЛА обнаружили в лесу в Медынском районе РИА «Новости»

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Минувшей ночью в Медынском районе Калужской области нашли место падения еще одного беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», — уточнил он.

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Ранее Шапша заявил о падении беспилотника в Жуковском районе около деревни Стрелковки. По данным губернатора, там также никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП уточняются.

В минувшую пятницу, 9 июня, дрон врезался в дом на улице Белинского в Воронеже. Травмы от осколков стекла получили тогда три человека. Разрушения зафиксировали в многоэтажке, в которую врезался дрон, также повредило кровлю стоящего рядом частного дома. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Источник ТАСС тогда заявил, что целью дрона был авиазавод, он летел по направлению к этому объекту. Средства РЭБ подавили беспилотник и он рухнул.