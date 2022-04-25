Место падения самолета в жилом районе на западе Турции показали на видео

Одномоторный самолет разбился в жилом квартале турецкого города Бурса на западе Турции. Об этом сообщило издание Trt Haber.

В результате падения погибли основной пилот и курсант. Известно, что они выполняли тренировочный полет.

После крушения воздушное судно загорелось, на место происшествия направлены экстренные службы.

Спасатели приступили к работам по ликвидации пожара, чтобы не допустить его распространения на жилые дома.