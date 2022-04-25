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    25 апреля 2022, 16:35

    Место падения самолета в жилом районе на западе Турции показали на видео

    Одномоторный самолет потерпел крушение в жилом квартале города Бурса в Турции

    Максим Зинкин

    Одномоторный самолет разбился в жилом квартале турецкого города Бурса на западе Турции. Об этом сообщило издание Trt Haber.

    В результате падения погибли основной пилот и курсант. Известно, что они выполняли тренировочный полет.

    После крушения воздушное судно загорелось, на место происшествия направлены экстренные службы.

    Спасатели приступили к работам по ликвидации пожара, чтобы не допустить его распространения на жилые дома.