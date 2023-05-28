Происшествия 28 мая 2023, 19:42 Место крушения самолета времен ВОВ нашли под Смоленском Поисковики нашли самолет времен Великой Отечественной войны в Смоленской области Пресс-служба Следственного комитета

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Место падения, предположительно, самолета Пе-2 обнаружили в Сычевском районе Смоленской области. На одном из трех фрагментов была часть красной звезды, сообщил ТАСС директор лицея-интерната «Феникс» Андрей Панцевич.

«Наши поисковики обнаружили место падения самолета. По одному из его фрагментов видно — это кусочек фюзеляжа, на котором часть красной звезды. Поэтому предположили, что это советский самолет. По тем деталям предположили, что Пе-2», — пояснил он.

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По предварительным данным, военный самолет упал недалеко от истока Днепра — в Сычевском районе области. Примерный ориентир для поиска указали местные жители. До конца лета специалисты проведут экспедицию для более детальных раскопок.

Ранее 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны уничтожили в Выборгском районе Ленинградской области. Всего специалисты нашли 16 артиллерийских снарядов, пять противотанковых мин, две ручные гранаты и девять минометных мин.