Место крушения самолета L-410 в Татарстане показали на видео

Видео с места крушения самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана появилось в распоряжении «360». На месте работают сотрудники экстренных служб.

На кадрах за бетонным забором видно упавший самолет. Можно заметить, что спасатели обследуют воздушное судно. На месте присутствуют машины пожарных и скорой помощи.

МЧС ранее показало фотографию с поврежденным самолетом. При жесткой посадке его буквально разломало пополам. Судя по всему, он упал на площадке, где рубили лес и заготавливали деревья.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов ранее в эфире «360» заявил, что в такой ситуации экипаж действовал по инструкции. Самолет не мог набрать высоту. Это могло произойти из-за отказа авиационной техники. Предположительно, забарахлил двигатель. Заслуженный пилот России Юрий Сытник высказал противоположное мнение. По его словам, это была ошибка экипажа.

На борту находились 23 человека: 21 парашютист и два члена экипажа. По последним данным, 15 человек погибли. Перед этим сообщалось, что семеро выжили.