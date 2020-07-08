Место крупной аварии с КамАЗом в Петербурге сняли на видео

Крупная авария с КамАЗом и тремя другими автомобилями произошла в Санкт-Петербурге. Женщину-водителя увезли на скорой помощи в больницу. Видео с места ДТП попало на видео.

Авария произошла на Ропшинском шоссе. По информации представителей правопорядка, КамАЗ столкнулся с Toyota. После этого большегруз оказался на встречной полосе и въехал в BMW, которая задела Renault Duster, сообщил сайт «Невские новости».

Уточняется, что медицинские сотрудники оказывают необходимую помощь пострадавшей женщине, которая сидела за рулем BMW. В настоящий момент специалисты выясняют детали и причины произошедшего.