Происшествия 02 февраля 2023, 14:21 Место гибели 8 рабочих в Севастополе сняли с воздуха СК показал оперативное видео с места смертельного пожара в бытовках в Севастополе

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели восьми человек при пожаре в строительных бытовках в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На месте ЧП продолжают работать следователи и следователи-криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, осматривают территорию, допрашивают свидетелей и очевидцев из числа рабочих, их работодателей.

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«С родственниками [рабочих] налаживается взаимодействие, назначен ряд всех необходимых экспертиз», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в МЧС подтвердили данные о том, что жертвами пожара на улице Нефтяной стали восемь человек. Возгорание произошло в бытовках в ночь на 2 февраля.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования близким погибшим. Он отметил, что рабочие прибыли на полуостров из разных частей России. По данным Развожаева, подрядчиком на объекте является компания «ВАД». Губернатор указал на то, что это надежный и опытный подрядчик.

В больницу, по его словам, доставили двух пострадавших рабочих. Они находятся в стабильном состоянии.