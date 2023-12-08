Эксклюзив 08 декабря 2023, 13:07 Место гибели сына экс-министра спорта Хакасии сняли на видео Появились кадры с места гибели сына экс-министра спорта Хакасии

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Сын бывшего министра спорта Хакасии Василий Денщиков погиб в туре на снегоходах. В распоряжении «360» появились кадры с места гибели.

На видео попал замерзший насмерть мужчина, который лежал неподвижно на снегу. Члены группы пытались разжечь костер, но их усилия оказались тщетными.

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«Короче, мы остались втроем. Не смогли выехать, разжигали костер. Нам очень холодно, сейчас телефон отключится, замерзнет», — сказал один из туристов.

По данным Telegram-канала Mash, ЧП произошло 6 декабря. Группа туристов из 27 мужчин и одной девушки выехали на снегоходах в тур из поселка Приисковое, но потеряли дорогу из-за сильной метели.

Они попросили помощи в МЧС по спутниковой связи, однако из-за непогоды спасатели начали поисковые работы только на следующее утро. Позднее стало известно о гибели 26-летнего Денщикова.

Глава Хакасии Валентин Коновалов принес семье Валерия Денщикова соболезнования в связи с утратой сына.