18 декабря 2023, 19:23
Место гибели краснодарского строителя сняли на видео
Появилось видео с места гибели убитого из-за траншеи краснодарского строителя
Краснодарскую стройку, где местный житель расстрелял вагончик с рабочими, сняли на видео. Кадры с места ЧП опубликовал «360».
Судя по видео, стройку не оцепили. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов уже завершили осмотр места преступления.
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СК возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения второго строителя. В ведомстве уточнили, что тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в бытовом вагончике в ночь на 18 декабря. Пострадал его 52-летний знакомый.
Неизвестный, как удалось установить следствию, выстрелил по вагончику, где находились двое рабочих, минимум четырежды
«В результате один мужчина скончался, второму причинено огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали», — уточнили в СК.
С места происшествия уже изъяли пули и гильзы, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Следователи начали допрос свидетелей и розыск подозреваемого.
По данным СМИ, конфликт между местным жителем и строителями возник якобы из-за неверно вырытой траншеи.
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