Эксклюзив 25 ноября 2023, 20:07 Место, где москвичка на BMW сбила троих пешеходов, сняли на видео Место ДТП с BMW и тремя пешеходами в Москве сняли на видео

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На востоке Москвы три человека получили травмы из-за наезда иномарки на препятствие в районе Богородское, сообщили в Госавтоинспекции столицы. Видео с места происшествия появились в распоряжении «360».

На Открытом шоссе в районе дома 12, строение 2, девушка за рулем BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые двигались по пешеходной зоне.

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В результате аварии пострадали трое жителей столицы: две женщины и мужчина. Их всех экстренно доставили в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего в обстоятельствах будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, будет проведена проверка.

Ранее СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области.