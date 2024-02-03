Происшествия 03 февраля 2024, 12:09 Место ДТП с горящими в Башкирии фурами сняли на видео МЧС показало кадры с места ДТП в Башкирии с горящими фурами

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На трассе М-5 «Урал» в Башкирии ликвидировали пожар, который возник после столкновения двух большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве отметили, что опасные грузы фуры не перевозили. В них были продукты питания, матрасы, мебель.

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«При разборе обнаружены два погибших водителя. Проводятся работы по очистке дорожного полотна», — добавили в МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии / Telegram

Лобовое столкновение большегрузов произошло 3 февраля в Иглинском районе республики. Из-за ДТП перекрыли участок трассы, порекомендовав объезжать аварию через населенные пункты Майский — Улу-Теляк — Урман — Ауструм.