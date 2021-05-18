Место аварии с пятью погибшими под Красноярском сняли на видео

Место аварии с пятью погибшими в Ачинском районе под Красноярском сняли на видео. На ролике видно, что кузов фургона сильно поврежден после удара, написал Life.

Отмечается, что «Газель» и легковушка находятся по разные стороны трассы. На дороге лежит много автомобильных обломков. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.