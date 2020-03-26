    26 марта 2020, 19:44

    Местный житель рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

    Ольга Ломакина

    Житель Магнитогорска рассказал RT подробности взрыва газа в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия два человека скончались.

    Мужчина живет рядом с домом, в котором произошел взрыв, в «400—500 метрах».

    «Слышал громкий хлопок, более похожий на взрыв. Посмотрел из окна, но ничего не увидел. Через несколько минут из другой комнаты, где приоткрыто окно, услышал множество сирен, и уже посмотрел из другого окна», — пояснил он.

    По словам местного жителя, из-за домов можно было увидеть черный дым.

    «Слышала (хлопок. — примечание RT). Я живу на Ленина, 150. Окна ходуном ходили», — поделилась другая жительница Магнитогорска.