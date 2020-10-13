Местные жители обнаружили иномарку с двумя телами на дне Енисея

Жители села Сизая Красноярского края обнаружили автомобиль Subaru с телами двух человек на дне Енисея, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Уточняется, что иномарка была на глубине примерно трех метров. В салоне находились два трупа 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки. По данным следователей, женщина числилась как пропавшая без вести с начала октября текущего года. Специалисты зафиксировали у скончавшихся признаки утопления в воде, пишет «Аргументы и Факты».

По факту произошедшего проводится проверка.