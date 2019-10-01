Местного депутата заподозрили в обрушении моста на Урале

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что мост обвалился из-за проезжающего по нему автомобиля, масса которого превысила допустимую.

«Депутатский КрАЗ вез щебенку. Проехав по мосту, он начал забираться на берег, водитель не справился с управлением, и машина рухнула на мост. Проломив перила, грузовик упал в воду как раз в том месте, где через несколько дней обрушились плиты. Позже выяснилась, что в том месте под плитами сломалась металлическая балка», — рассказал источник в администрации Махнево.

Сейчас в администрации решают вопрос ремонта моста за счет бюджета. Получить комментарий от депутата Сахавата Алышова не удалось, он не ответил на звонок.