Местная жительница рассказала о ночи протестов в Минске

Жительница Минска Алена Маршалович рассказала журналистам о прошедшей ночи протестов в белорусской столице. Она отметила, что в центре города взрывались гранаты.

«Мы все просто в шоке наблюдали за происходящим — огромное число автозаков, сотрудников ОМОН, которые стройными рядами и гремя амуницией, разогнали протестующих. Кругом взрываются звуковые и световые гранаты, дымовые шашки», — вспомнила девушка.

Она уточнила, что слышала крики людей о том что есть те, кого ранило осколками. Помимо прочего, была слышна стрельба, информирует Life.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам голосования, с большим отрывом побеждает нынешний лидер страны Александр Лукашенко. Часть граждан такие итоги не устроили, люди вышли на многочисленные акции протеста. Чтобы навести порядок на улицы вышел ОМОН. По информации белорусских СМИ, правоохранители применяли водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщалось об одном погибшем.