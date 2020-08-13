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    13 августа 2020, 22:18

    Едкий дым накрыл промзону в Дзержинске. С места взяли пробы воздуха

    Кирилл Фролов

    В Дзержинске Нижегородской области жители сообщили о задымлении около завода «Корунд». Вскоре выяснилось, что за дым приняли испарения неизвестных химикатов с резким кислотным запахом. Надзорные службы взяли пробы воздуха.
    Едкий дым накрыл промзону в Дзержинске. С места взяли пробы воздуха

    Инцидент произошел в промзоне, вблизи дома № 1 по улице 1 Мая.

    Облако химикатов распространилось на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС.

    Источник фото: администрация Дзержинска

    В администрации Дзержинска уточнили, что, по предварительным данным, инцидент случился на частной территории при промывке некой емкости. В результате «произошел разлив и испарение неизвестного вещества на рельеф местности».

    Специалисты инженерно-экологической службы города и лабораторией Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Результаты обещают обнародовать 14 августа.

    Новости SMI.FM